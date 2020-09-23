Отравление Навального – самый большой внешнеполитический кризис Путина за всю его жизнь

Навальный, конечно, зашкалил свои очки как публичный политик. Он – как человечный человек, с женой, детьми, семьей, любовью... Это очень круто, в полной противоположности Путину. Настолько в полной противоположности, что даже режет глаз – путинский образ режет глаз, я имею в виду. На контрасте. Невыносимо режет. И не только до боли, но и до блевотины.

Причем Путин совершенно не осознает, с чем он сталкивается прямо здесь и сейчас. Ну вообще, просто никак. Ведь отравление Навального боевым отравляющим веществом, запрещенным химическим оружием – это самый большой внешнеполитический кризис Путина за всю его жизнь. Самый-самый большой, просто огромный и непреодолимый. И этот внешнеполитический кризис, конечно, перерастет во внутриполитический – надо только дать немного времени. Совсем немного.

Путин на самом деле вообще не представляет, что произошло и как на это реагировать. Он не в состоянии оценивать ситуацию. Я не имею в виду, адекватно оценивать, нет. Он не в состоянии вообще как-либо оценивать ситуацию.

Путин полностью неадекватен. Полностью.

Источник: Slava Rabinovich / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора