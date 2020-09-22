Пресс-секретарь Навального: Если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь уверены

Французская газета Le Monde написала, что российский президент Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал оппозиционера Алексея Навального "простым баламутом в интернете" и предположил, что тот "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок". Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не исключила, что президент Франции, услышав такую информацию, "офигел".

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш в Telegram отреагировала на публикацию французской газеты Le Monde, в которой шла речь о неопубликованных официальными ресурсами деталях беседы президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина.

По данным издания, Путин назвал оппозиционера "простым баламутом в интернете" и сказал Макрону, что Навальный, возможно, "по неустановленной причине" сам принял яд из группы "Новичок". Макрон отверг это предположение, рассказали источники газеты.

"Простой баламут в интернете, шантажирующий чиновников расследованиями, сам изготовил "Новичок" (потому что это намного легче, чем кажется), а потом симулировал кому. Я представляю, как офигел Макрон, когда Путин ему все это сказал. Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены", – написала Ярмыш.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Соратники оппозиционера заявили, что в его гостиничном номере в Томске нашли бутылку из-под минеральной воды со следами яда. Это свидетельствует о том, что Навального отравили до выезда в аэропорт, подчеркивали они. Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил сообщил, что ее вывезли в Германию на спасательном борте.