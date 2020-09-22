Директор Службы внешней разведки РФ назвал главной мишенью в деле Навального "Северный поток – 2"

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает попытку заблокировать строительство газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального примером недобросовестной конкуренции.

Навальный был отравлен 20 августа во время командировки в Сибирь Фото: EPA

Резонанс, возникший в мире после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, в Службе внешней разведки РФ назвали "раскручиванием дела" с целью блокирования газопровода "Северный поток – 2". Такое заявление сделал директор СВР Сергей Нарышкин, сообщило 22 сентября агентство ТАСС.

Он считает, что основной мишенью этой кампании является газопровод. Нарышкин назвал действия США примером недобросовестной конкуренции за европейский рынок.

По его мнению, Вашингтону важно закрыть "Северный поток – 2", потому что этот проект угрожает планам США по наращиванию поставок американского газа в Европу.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.