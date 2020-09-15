"Германия может позволить другим сделать грязную работу". Что говорят о судьбе "Северного потока – 2" после отравления Навального

История проекта

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность каждой нитки маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода должна составить 55 млрд м³ в год.

Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV, соглашение с которыми было подписано в 2017 году.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, укладку по дну Балтийского моря начали в сентябре 2018 года. Дания дала разрешение на строительство только в 2019 году. Назывались разные сроки завершения проекта. Ожидалось, что его достроят до конца 2019 года, но затем запуск перенесли на конец 2020 года. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, осталось проложить около 160 км из 2460 км, сообщало агентство "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенса Мюллера.

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Власти Германии неоднократно подчеркивали, что "Северный поток – 2" – коммерческий проект. Однако, как отмечает "Німецька хвиля", формальный старт ему дали в 2015 году на фоне российской агрессии против Украины и аннексии Крыма. Его планировали завершить до конца 2019 года, когда истекал срок 10-летнего контракта между Украиной и РФ на транзит газа.

"Поэтому сначала перед "Северным потоком – 2" стояла политическая задача, хотя потом российская сторона и европейские фирмы, участвующие в проектах, стали настойчиво повторять, что это экономический проект, и со временем Ангела Меркель начала использовать эту аргументацию", – пишет издание.





Санкции и заморозка строительства

В декабре 2019 года, когда газопровод был готов на более чем 90%, строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о намерении привлечь к завершению проекта российские трубоукладчики.

Как пишет "Немецкая волна", после того, как Дания летом 2020 года разрешила укладку газопровода судами не только с динамической системой позиционирования, но и с якорной, главным претендентом на достройку считалась российская трубоукладочная баржа "Фортуна", которая находится в немецком порту Росток, но позже стало известно, что она не будет привлечена к проекту. Продолжить строительство может российское судно "Академик Черский", хоть и намного медленнее, чем фирма Allseas, отмечало издание.

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21 июля 2020 года Палата представителей Конгресса США приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

В Германии возмутились новыми санкциями США. Министр иностранных дел страны Хайко Маас сказал, что правительство США "игнорирует суверенное право Европы самой решать, где и как получать энергоресурсы".

"Европейская энергетическая политика делается в Европе, а не в Вашингтоне. Мы категорически отвергаем экстратерриториальные санкции", – заявил он.

Канцлер Ангела Меркель заявила 1 сентября, что считает незаконными американские санкции, выходящие за пределы Соединенных Штатов. Федеральное правительство хочет, чтобы газопровод "Северный поток – 2" был завершен, несмотря на возражения США, отмечал немецкий телеканал MDR.

Возобновление дискуссий после отравления Навального

В конце августа в России отравили оппозиционного политика Алексея Навального. Его отправили на лечение в Германию. 2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме оппозиционера нашли следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок".

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После этого начались дискуссии о введении новых санкций против России, в контексте которых стали упоминать и "Северный поток – 2".

Германия

В конце августа, до объявления результатов экспертизы, установившей, что Навального отравили ядом класса "Новичок", Меркель заявляла, что не хочет связывать отравление политика и "Северный поток – 2", и настаивала, что газопровод должен быть достроен.

"Я думаю, что мы должны рассматривать это отдельно. Мы считаем, что "Северный поток – 2" нужно достроить", – сказала она.

6 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас впервые упомянул "Северный поток – 2" в контексте отравления Навального. Он заявил, что Россия должна расследовать инцидент, и если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, Берлину придется провести консультации с партнерами относительно "ответа" Москве. Глава немецкой дипломатии выразил надежду, что РФ не заставит Германию изменить свою позицию по "Северному потоку – 2".

Позже Меркель не исключила возможности введения санкций в отношении газопровода в ответ на отравление Навального. Как сообщил 7 сентября пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, она разделяет мнение Мааса о возможном изменении позиции Берлина по поддержке проекта. Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, который пожелал остаться анонимным, 8 сентября сообщило, что Меркель на закрытом заседании фракции сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли санкции строительство газопровода.

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11 сентября Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального. По его словам, если Россия примет участие в расследовании, она может внести вклад в то, чтобы проект не заморозили.

Возможный преемник Меркель Фридрих Мерц, выдвинувший свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза Германии, в комментарии Bild призвал заморозить строительство "Северного потока – 2" на два года после отравления Навального. Мерц сказал, что до недавнего времени выступал за продолжение строительства трубопровода, несмотря на "некоторые опасения", но после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать.

Не исключала санкций против "Северного потока – 2" и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В комментарии агентству Reuters 6 августа она сказала, что решение будет зависеть от сотрудничества Москвы в выяснении обстоятельств отравления Навального. Министр при этом подчеркнула, что ей никогда не нравился этот газотранспортный проект.

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Бывший посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич, который сейчас является партнером консалтинговой компании Berlin Global Advisors, в интервью "Немецкой волне" отметил, что Россия не помогает в расследовании, а только выдвигает ответные обвинения.

"В этой ситуации правильно не исключать никаких вариантов. Мы еще в кругу партнеров и союзников обсудим возможный ответ, если Россия и дальше будет демонстрировать нежелание сотрудничать. Второй момент – это сам "Северный поток – 2". Это экономический проект, у которого, разумеется, есть политическая составляющая. Нельзя этого не заметить. Именно поэтому Берлин заботился о том, чтобы гарантировать продолжение газового транзита через Украину, и с успехом. Транзит продолжился. Но от газа, который мог бы поступать через "Северный поток – 2", получат выгоду очень многие европейцы. Особенно мы, немцы, которые сейчас проводим реформу энергетики... Я не уверен, что у тех, кто пытается нас отговорить от "Северного потока – 2", как, например, у некоторых игроков в Вашингтоне, нет собственных экономических интересов", – сказал он.

Швеция

Премьер-министр Швеции Стефан Левен не поддержал идею моратория на достройку газопровода в связи с отравлением Навального. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он сказал, что Швеция уже давно приняла все необходимые решения по поводу российского газопровода и очень важно, чтобы международное право соблюдалось.

Левен не стал прямо отвечать на вопрос о возможных санкциях против России из-за отравления Навального, отметив, что вопрос обсуждается на уровне Евросоюза.

Дания

Премьер Дании Метте Фредериксен в интервью агентству Ritzau назвала положительными факторами более критичное отношение правительства Германии к достройке газопровода "Северный поток – 2" и начало серьезных дискуссий по этому вопросу. Она отметила, что всегда была против этого проекта.

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Финляндия

8 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство страны может провести новые обсуждения проекта "Северный поток – 2" в связи с отравлением Навального, пишет газета Iltalehti.

"Я знаю, что в Германии началась такая дискуссия. Может быть, что правительство Финляндии тоже коснется этого вопроса. Вероятно, мы обсудим это на уровне правительственной комиссии по внешней политике и политике безопасности при участии президента, но пока это обсуждение не проводилось", – сказала она.

Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что после отравления Навального Германия должна остановить "Северный поток – 2".

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"Европа должна расценить ситуацию в Беларуси и нападение на Алексея Навального как, возможно, последний знак. Единственный рациональный выход – отказаться от проекта "Северный поток – 2", – заявил он.

Моравецкий призвал "сдать в архив проект "Северный поток – 2".

Евросоюз

В интервью изданию Financial Times верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что "Северный поток – 2" не является европейским проектом, а его судьба зависит от ФРГ. Он отметил, что Еврокомиссия никогда не демонстрировала "сильного энтузиазма" по поводу этого проекта. Боррель добавил, что Евросоюз должен ответить санкциями, если будут доказательства участия в отравлении Навального конкретных лиц.

США

Сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон заявлял в Twitter, что ответной реакцией на отравление Навального должно быть прекращение строительства "Северного потока – 2".

"Эта возмутительная попытка убийства и нарушения международного запрета на использование химического оружия не должна вознаграждаться расширением преступного влияния Путина в Европе. (...) Мы должны привлечь Россию к ответственности", – подчеркнул Джонсон.

I would suggest an appropriate response to this assassination attempt would include the cancellation of the Nord Stream 2 gas pipeline. We must hold Russia accountable. — Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) September 2, 2020

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта "Северный поток – 2" из-за отравления Навального. Он заявил, что выступал против "Северного потока – 2" с начала своего президентства, поскольку "США защищают Германию от России, а Берлин платит Москве за энергоресурсы миллиарды долларов".

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В целом, как пишет The New York Times, в США и республиканцы, и демократы выступают против реализации этого проекта. В частности, против него высказывался нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден.

Украина

После отравления Навального Украина также заявила о необходимости пересмотреть позицию по "Северному потоку – 2".

"Мы исходим из того, что это преступление не должно остаться безнаказанным... Наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать механизмы влияния на эту страну, включая санкции и пересмотр политики по поводу строительства "Северного потока – 2", – сказал на брифинге 4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из РФ в ответ на отравление Навального, пишет "Німецька хвиля". Он считает, что отказа от "Северного потока – 2" недостаточно. Также Мельник призвал остановить все европейские инвестиции в РФ.

Россия

Российские власти не признают причастности к отравлению Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия" заявил, что Москва будет отвечать в случае введения санкций в связи с отравлением Навального.

"Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя", – сказал он.

Российский политолог и социолог Игорь Эйдман в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что проект "может сдуться сам собой" без дополнительных санкций.

"Этот трубопровод – какое-то очень темное дело. Немецкие власти с самого начала в него вцепились и, несмотря на всю звучавшую критику, расстаться с ним не хотят. Другой вопрос – что уже ряд объективных обстоятельств препятствуют реализации проекта. Например, американские санкции. Кроме того, в экономическом смысле рентабельность проекта становится все менее очевидной. Это связано с падением цен на энергоносители, общим экономическим кризисом, с увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе Германии. Так что этот проект может сдуться сам собой", – сказал он.

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Партнер консалтинговой компании Rusenergy Михаил Крутихин считает, что "Северного потока – 2" уже не существует.

"Проекта не существует с декабря прошлого года. Конец ему положили американские санкции и транзитное соглашение "Газпрома" с украинцами. Все. Хана. Капут. Финиш. Жизнь продолжается без утопшей трубы. Никто ничего давно уже не строит. Для немцев все разговоры об этом – лишь риторический пример наглого вмешательства США в их дела. Главное – трения с американцами, а забота о судьбе погибшего проекта – только повод вытащить глубинные споры на свет. От потери этого дополнительного маршрута никакого вреда Германии и Европе нет абсолютно. Для американцев в Конгрессе – повод уесть якобы пропутинца Трампа (для демократов) или продемонстрировать, что никакой пророссийской позиции у трампистов нет (для республиканцев). Внутреннее дело. Для "Газпрома", где не могут не понимать, что достроить трубопровод не получилось, вся возня вокруг "Академика Черского" – чиновная демонстрация лихорадочной и вполне бесплодной деятельности, которую надо предъявить Путину в оправдание провала", – заявил он.

Что может ожидать "Северный поток – 2"?

11 сентября на фоне дискуссий о судьбе газотранспортного проекта после отравления Навального издание Politico опубликовало статью "Шесть способов, которыми Германия может убить газопровод "Северный поток – 2". Газета пишет, что ФРГ, несмотря на дискуссии, "в одиночку" мало что может сделать, чтобы заблокировать завершение строительства трубопровода, не нарушив законодательства ЕС и не рискуя получить претензии о возмещении многомиллиардного ущерба от компании-оператора Nord Stream 2, штаб-квартира которой находится в Швейцарии. Но Берлин может "расслабиться, позволив другим делать грязную работу, и наблюдать, как недостроенный "Северный поток – 2" медленно гниет в ледяной Балтике".

Шесть способов, предложенных изданием, звучат так:

1. Германия может отозвать разрешение на строительство газопровода. Но в таком случае Nord Stream 2 имеет право обратиться в суд, сумма компенсации может составить полную стоимость газопровода.

2. Немецкие неправительственные организации могут подавать судебные иски. Например, в августе немецкая некоммерческая ассоциация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала судебный иск против газопровода "Северный поток – 2". Причиной иска стали новые научные исследования о неконтролируемых выбросах метана и утечках при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

3. ФРГ может ввести ограничения на импорт российского газа. Газета отмечает, что закон Германии о внешней торговле и платежах допускает ограничения внешней торговли, "чтобы гарантировать основные интересы безопасности ФРГ или предотвратить нарушение мирного сосуществования наций". Этот акт может применяться в ответ на опасность, "относящуюся к отдельному случаю" – потенциально к отравлению Навального – но любые меры должны быть соразмерными (обычно временными, с шагом в шесть месяцев) и подкрепленными достаточным обоснованием.

4. Германия может позволить санкциям США "задушить" проект.

5. Берлин может настаивать на санкциях ЕС. Газета пишет, что это – "самый безопасный вариант", поскольку ФРГ в таком случае не действует в одиночку. При этом санкции на уровне Евросоюза должны быть в достаточной мере обоснованы доказательствами и считаться соразмерной реакцией, чтобы их не отклонили суды ЕС.

6. Германия может не лицензировать проект. Nord Stream 2 необходимо будет найти компанию, готовую попасть под санкции США, проведя заключительную проверку.

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О возможных исках на крупные суммы в связи с остановкой проекта пишет и американская газета The New York Times. Судебные издержки, как отметило издание, могут стать "большой головной болью", поскольку пять западных компаний понесут огромные убытки в случае закрытия "Северного потока – 2".

The New York Times пишет, что немецкие официальные лица рассматривают различные возможные санкции в связи с отравлением Навального, включая запреты на поездки и замораживание активов физических лиц, и надеются, что это поддержат все государства – члены ЕС. Как сказал изданию высокопоставленный немецкий чиновник, участвовавший в обсуждениях, в ФРГ хотят, чтобы это были европейские санкции, "чтобы показать, что речь идет о наших ценностях, когда отравляют ведущего оппозиционного политика".