Жизнь продолжается без утопшей трубы "Северного потока – 2". Никто ничего давно уже не строит

Слушайте, может, хватит уже мусолить "Северный поток – 2"? Труположество какое-то.

Проекта не существует с декабря прошлого года. Конец ему положили американские санкции и транзитное соглашение "Газпрома" с украинцами. Все. Хана. Капут. Финиш. Жизнь продолжается без утопшей трубы. Никто ничего давно уже не строит.

Для немцев все разговоры об этом – лишь риторический пример наглого вмешательства США в их дела. Главное – трения с американцами, а забота о судьбе погибшего проекта – только повод вытащить глубинные споры на свет. От потери этого дополнительного маршрута никакого вреда Германии и Европе нет абсолютно.

Для американцев в Конгрессе – повод уесть якобы пропутинца Трампа (для демократов) или продемонстрировать, что никакой пророссийской позиции у трампистов нет (для республиканцев). Внутреннее дело.

Для "Газпрома", где не могут не понимать, что достроить трубопровод не получилось, вся возня вокруг "Академика Черского" – чиновная демонстрация лихорадочной и вполне бесплодной деятельности, которую надо предъявить Путину в оправдание провала.

Для тех, кто нажился на антиукраинской затее Путина с "потоками", – давно пройденный этап. Бабло распилено.

Не надо "выкапывать стюардессу", граждане, и делать вид, что "Северный поток – 2" – все еще реальность.

Источник: Михаил Крутихин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора