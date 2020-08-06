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Немецкие экологи подали иск из-за строительства "Северного потока – 2"

Причиной иска немецких экологов против "Северного потока – 2" стали новые научные исследования о неконтролируемых выбросах метана и утечках при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

Экологи уже пытались обжаловать строительство газопровода, но получили отказ
Экологи уже пытались обжаловать строительство газопровода, но получили отказ
Фото: EPA

Немецкая некоммерческая ассоциация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала судебный иск против газопровода "Северный поток – 2". В иске она обжаловала разрешение властей Германии на ввод газопровода в эксплуатацию, сообщает Die Welt.

Причиной иска стали новые научные исследования о неконтролируемых выбросах метана и утечках при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Метан является основным компонентом природного газа и значительно более вреден для климата, чем углекислый газ. Согласно DUH, выбросы метана от добычи природного газа выше, чем предполагалось ранее.

Также экологи считают, что чрезвычайно опасные для климата утечки метана из газопровода не могут быть определены количественно или исключены. Поэтому в своей жалобе DUH также просит передать этот вопрос в Европейский суд.

Ранее организация уже пыталась обжаловать строительство газопровода в Горном ведомстве Штральзунда, но получила отказ.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

21 июля Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции за "Северный поток – 2". 23 июля 2020 года Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с новыми санкциями в отношении "Северного потока – 2".

Перед передачей на подпись Трампу версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, должны быть согласованы.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Теги: Германия, экология, Северный поток – 2
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