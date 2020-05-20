Власти Германии вывели "Северный поток" из-под действия газовой директивы ЕС на 20 лет – оператор проекта

Компания Nord Stream AG в 2019 году обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой о временном освобождении от выполнения ключевых положений газовой директивы Евросоюза о разделении поставки и транспортировки газа, а также по доступу к газопроводу "Северный поток" третьих лиц. Как сообщил оператор "Северного потока", заявка была удовлетворена. 15 мая германский регулятор отклонил аналогичное прошение, касавшееся газопровода "Северный поток – 2".

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет. Об этом 20 мая сообщила на своем сайте компания – оператор газопровода Nord Stream AG.

Соответствующая заявка была подана 19 декабря 2019 года.

"Поправки к газовой директиве ЕС распространяют нормы Третьего энергопакета на участки морских газопроводов в пределах территориальных вод государства – члена ЕС, где расположено первое соединение газотранспортной системы c газопроводом из третьей страны. Согласно решению, освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к закону об энергетике от 12 декабря 2019 года", – говорится в сообщении.

На сайте германского регулятора подтверждение этого факта пока не обнародовано.

15 мая стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось вывести газопровод "Северный поток – 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза в связи с тем, что проект не был реализован до 23 мая 2019 года.

По правилам газовой директивы, оператор газопровода должен зарезервировать не менее половины мощности для альтернативных поставщиков. От приходящих в страны ЕС морских газопроводов директива требует соответствия правилам о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также по доступу к ним третьих лиц.

Маршрут "Северного потока" проходит от Выборга в России до Грайфсвальда в Германии, протяженность газопровода – 1224 км. Его эксплуатация началась в ноябре 2011 года.