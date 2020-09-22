Песков заявил, что у США "санкционная зависимость"

"Санкционная зависимость" США известна всем странам мира, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

У Соединенных Штатов есть "санкционная зависимость". Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 22 сентября агентству ТАСС, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о последствиях для РФ в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

По словам Пескова, такая зависимость "хорошо известна" всем странам.

Спикер Кремля отметил, что такую деятельность США вряд ли кто-то одобряет.

Агентство отмечает, что более подробно комментировать слова Помпео Песков не стал, заявив, что оставляет это "удовольствие" спикеру МИД РФ Марии Захаровой.

Помпео 21 сентября в интервью Bild заявил, что если Организация по запрещению химического оружия подтвердит факт отравления Навального, США отреагируют так же, как и на отравление в Великобритании российскими спецслужбами экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет санкций США в отношении РФ в связи с применением "Новичка" в Великобритании. Он предусматривает прекращение любой иностранной помощи, поставок вооружений, запрет на финансирование закупок оружия и экспорта в Россию товаров и чувствительных с точки зрения национальной безопасности технологий, отказ в предоставлении России государственных кредитов США. Второй санкционный пакет начал действовать в августе 2019 года. Он, в частности, предусматривает запрет банкам США участвовать в первичной продаже суверенного долга РФ не в рублях и выдавать нерублевые займы российским государственным структурам.