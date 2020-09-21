Санкции Евросоюза против режима Лукашенко, скорее всего, пока не утвердят – СМИ

Вероятнее всего, санкции Евросоюза в отношении Беларуси на встрече министров иностранных дел 21 сентября согласованы не будут из-за блокирования данного решения Кипром. Об этом сообщил корреспондент "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Похоже, что сегодня во время встречи министров иностранных дел не будет дан "зеленый свет" для санкций ЕС в отношении Беларуси. Кипр, кажется, все еще блокирует. Вероятно, теперь слово за Европейским советом в четверг-пятницу", – написал журналист.
it seems like no green light for the EU's #Belarus sanctions today during the foreign affairs ministerial. Cyprus seem to still block. it is likely to now go to #EUCO on Thu-Fri— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 21, 2020
Санкции против Беларуси были согласованы министрами иностранных дел стран Евросоюза 28 августа. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявлял, что ограничительные меры начнут действовать не позднее 21 сентября. В то же время 10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.