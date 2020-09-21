Санкции Евросоюза против режима Лукашенко, скорее всего, пока не утвердят – СМИ

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник, 21 сентября, вероятно, не согласуют решение о санкциях против представителей режима Александра Лукашенко. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Вероятнее всего, санкции Евросоюза в отношении Беларуси на встрече министров иностранных дел 21 сентября согласованы не будут из-за блокирования данного решения Кипром. Об этом сообщил корреспондент "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Похоже, что сегодня во время встречи министров иностранных дел не будет дан "зеленый свет" для санкций ЕС в отношении Беларуси. Кипр, кажется, все еще блокирует. Вероятно, теперь слово за Европейским советом в четверг-пятницу", – написал журналист.