ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп ввел санкции за поставки оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Он заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп: Мы не позволим Ирану подвергнуть опасности остальной мир
Трамп: Мы не позволим Ирану подвергнуть опасности остальной мир
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 21 сентября подписал указ о введении санкций против стран, компаний и частных лиц, которые будут причастны к поставкам Ирану вооружений. Соответствующие заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Моя администрация никогда не позволит Ирану иметь ядерное оружие, и мы не позволим Ирану подвергнуть опасности остальной мир новыми поставками баллистических ракет и обычных вооружений", – говорится в заявлении.

По словам Трампа, указ восстанавливает санкции ООН в отношении Ирана и вводит новые санкции и экспортный контроль в отношении 27 организаций и лиц, которые поддерживают ядерное, ракетное и обычное вооружение Ирана.

Госдепартамент США сообщил, что новые санкции вводят, в частности, в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По информации ведомства, ограничительные меры связаны с проведением оружейных сделок с Ираном.

19 сентября государственный секретарь США Майк Помпео объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия.

В министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Совбез ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Там говорят, что США хотят подчинить Совет Безопасности своей политике максимального давления на Иран.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

Теги: США, Иран, оружие, ООН, санкции, ядерное оружие, Венесуэла, Госдепартамент США, вооружение, Дональд Трамп, санкции против Ирана
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Известно имя актера, который станет следующим Джеймсом Бондом – СМИ
Известно имя актера, который станет следующим Джеймсом Бондом – СМИ
Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге
Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге
"Это женщина, данная мне Богом". Муж Дорофеевой Dantes показал фото с другой девушкой
"Это женщина, данная мне Богом". Муж Дорофеевой Dantes показал фото с другой девушкой
Кардашян готовится разводиться с Уэстом – СМИ
Кардашян готовится разводиться с Уэстом – СМИ
"Пусть это впишут в учебники по нейробиологии". Навальный рассказал, как его после отравления исцелила жена
"Пусть это впишут в учебники по нейробиологии". Навальный рассказал, как его после отравления исцелила жена
Названы победители премии "Эмми 2020"
Названы победители премии "Эмми 2020"
  "Молода вовчиця". Винник и Шоптенко станцевали на концерте певца в Житомире. Видео
  "Молода вовчиця". Винник и Шоптенко станцевали на концерте певца в Житомире. Видео
"Стараюсь быть достойным женщины, которая посвятила мне свои годы". 90-летний Чапкис женился в четвертый раз
"Стараюсь быть достойным женщины, которая посвятила мне свои годы". 90-летний Чапкис женился в четвертый раз
  Crazy Train. Осборн выпустил анимационный клип на трек 40-летней давности. Видео
  Crazy Train. Осборн выпустил анимационный клип на трек 40-летней давности. Видео
"Превентивная мера". Тарзан объяснил, почему публично рассказал о своей измене Королевой
"Превентивная мера". Тарзан объяснил, почему публично рассказал о своей измене Королевой
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Утро в Киеве". Loboda сообщила, что находится в столице Украины
"Утро в Киеве". Loboda сообщила, что находится в столице Украины
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS