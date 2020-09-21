Трамп ввел санкции за поставки оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Он заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп 21 сентября подписал указ о введении санкций против стран, компаний и частных лиц, которые будут причастны к поставкам Ирану вооружений. Соответствующие заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Моя администрация никогда не позволит Ирану иметь ядерное оружие, и мы не позволим Ирану подвергнуть опасности остальной мир новыми поставками баллистических ракет и обычных вооружений", – говорится в заявлении.

По словам Трампа, указ восстанавливает санкции ООН в отношении Ирана и вводит новые санкции и экспортный контроль в отношении 27 организаций и лиц, которые поддерживают ядерное, ракетное и обычное вооружение Ирана.

Госдепартамент США сообщил, что новые санкции вводят, в частности, в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По информации ведомства, ограничительные меры связаны с проведением оружейных сделок с Ираном.

19 сентября государственный секретарь США Майк Помпео объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия.

В министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Совбез ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Там говорят, что США хотят подчинить Совет Безопасности своей политике максимального давления на Иран.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.