Помпео заявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном.

Американские власти восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана в связи с невыполнением им своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом 19 сентября заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Администрация Трампа всегда понимала, что самая большая угроза миру на Ближнем Востоке исходит от Исламской Республики Иран, чьи насильственные усилия по распространению революции убили тысячи и перевернули жизни миллионов ни в чем не повинных людей. История показывает, что умиротворение только укрепляет такие режимы. Таким образом, сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН в отношении Исламской Республики Иран, ведущего мирового государства, покровительствующего террору и антисемитизму", – говорится в заявлении Помпео, обнародованном на сайте Госдепа.

Он подчеркнул, что санкции вводятся в соответствии с процедурой возврата. Они были восстановлены со вчерашнего дня. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, а также передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет.

"США предприняли это решительное действие, потому что, помимо невыполнения Ираном своих обязательств по СВПД, Совет Безопасности не смог продлить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, которое действовало в течение 13 лет. Бездействие Совета Безопасности позволило бы Ирану 18 октября закупить все виды обычных вооружений... В результате мир станет безопаснее", – считает госсекретарь.

Он пригрозил последствиями тем странам, которые не будут выполнять своих обязательств по реализации санкций.

Помпео отметил, что ядерная сделка 2015 года не дала нужных результатов, "муллы взяли свое новоприобретенное богатство и использовали его для разжигания смерти и разрушения от Йемена до Ирака, Ливана и Сирии".

Он добавил, что в ближайшие несколько дней будет объявлено о дополнительных мерах по укреплению вновь введенных санкций и привлечению нарушителей к ответственности.

"Наша кампания максимального давления на иранский режим будет продолжаться до тех пор, пока Иран не достигнет всеобъемлющего соглашения с нами, чтобы обуздать свои угрозы распространения и прекратить сеять хаос, насилие и кровопролитие", – говорится в заявлении Помпео.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.