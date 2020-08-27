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Иран согласился пустить в страну экспертов МАГАТЭ для проверки ядерных объектов

Иран разрешил экспертам МАГАТЭ проверить два ядерных объекта на территории страны.

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Иран и МАГАТЭ договорились о сотрудничестве
Иран и МАГАТЭ договорились о сотрудничестве
Фото: EPA

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Тегеран договорились о допуске экспертов агентства в Иран для проверки двух ядерных объектов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

"Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ к двум объектам, определенным МАГАТЭ, и содействует деятельности МАГАТЭ по проверке объектов", – сказано в сообщении.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

Теги: Иран, ядерная энергетика, Тегеран, санкции против Ирана, ядерная программа, МАГАТЭ, соглашение, ядерная сделка
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