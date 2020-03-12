МАГАТЭ призвало Иран обеспечить доступ к двум ядерным объектам

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что Тегеран отказывается вести "содержательные переговоры" о ядерном соглашении, и призвали "немедленно и в полном объеме" сотрудничать с организацией.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси призвал Иран "немедленно и в полном объеме" сотрудничать с организацией и предоставить ее членам доступ к своим объектам. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

"Агентство запросило доступ к двум объектам. Иран не предоставил доступ и не участвовал в предметных обсуждениях с членами агентства. Это отрицательно сказывается на способности МАГАТЭ разрешать такие вопросы и обеспечивать надежную уверенность в отсутствии незадекларированного ядерного материала и ядерной деятельности в Иране. Я призываю Иран немедленно и в полной мере сотрудничать с агентством", – подчеркнул Гросси.

Он добавил, что сотрудники МАГАТЭ продолжают оценивать ситуацию в рамках ядерной сделки с Ираном.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.