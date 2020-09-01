"Это предательство продлится недолго". Верховный лидер Ирана раскритиковал действия ОАЭ по нормализации отношений с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифу бин Заида за решение прекратить экономический бойкот Израиля.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предали исламский мир и палестинцев, заключив соглашение о нормализации отношений с Израилем, считает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом он заявил 1 сентября, пишет Reuters.

По мнению Хаменеи, предательство ОАЭ продлится недолго, но об этом клейме будут помнить всегда, поскольку они "позволили сионистскому режиму закрепиться в регионе и забыли о Палестине".

Верховный лидер Ирана выразил надежду, что "эмиратцы проснутся и компенсируют то, что они сделали".

Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля 29 августа.

После отмены бойкота компании и бизнесмены из ОАЭ могут заключать любые сделки с израильскими компаниями, также разрешено "ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими".

Указ является частью усилий Эмиратов "по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем" в рамкагшшшшшшшшшшшшшшшшшш000000000 8х объявленной 13 августа договоренности о нормализации отношений между странами.

31 августа самолет израильской авиакомпании El Al, на борту которого находились американская и израильская торгово-дипломатические делегации, прибыл из аэропорта Тель-Авива Бен-Гурион в столицу ОАЭ Абу-Даби.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечала, что ОАЭ и Израиль сблизились на фоне общих опасений по поводу Ирана.