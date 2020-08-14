ГОРДОН
 
 
МИР

"Огромный прорыв". Трамп заявил, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

По просьбе президента США Дональда Трампа делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели для подписания двухсторонних соглашений, сообщила пресс-служба Белого дома.

До августа 2020 года ОАЭ и Израиль не имели официальных дипломатических и экономических связей
До августа 2020 года ОАЭ и Израиль не имели официальных дипломатических и экономических связей
Фото: EPA

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о нормализации отношений. Об этом 13 августа сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Огромный прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими большими друзьями – Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!" – написал он.

В пресс-службе Белого дома опубликовали совместное заявление Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Абу-Даби и фактического лидера ОАЭ, шейха Мухаммеда бин Заида. В течение ближайших недель израильские и эмиратские делегации будут встречаться и подпишут ряд соглашений о сотрудничестве, отмечается в релизе.

"В результате этого исторического дипломатического прорыва и по просьбе президента Трампа, при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов Израиль приостановит провозглашение суверенитета над областями, указанными в президентском мирном плане, и сосредоточит свои усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире", – сообщили в ведомстве.

В ОАЭ отметили, что Израиль согласился прекратить дальнейший захват палестинских территорий.

Планируется, что делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели для подписания двухсторонних соглашений по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям, технологиям, энергетике, здравоохранению, культуре, окружающей среде, созданию взаимных посольств и другим взаимовыгодным сферам. 

По информации BBC, до августа 2020 года ОАЭ и Израиль не имели дипломатических отношений, но общие опасения по поводу Ирана привели к неофициальным контактам между ними. Телеканал отмечает, что палестинские лидеры были застигнуты врасплох. Представитель президента Махмуда Аббаса заявил, что сделка равносильна "государственной измене" и что посол Палестины в ОАЭ отозван.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
  "Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео
  "Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео
"Слава богу, у меня понимающий муж". Тодоренко показала себя нечесаной и без макияжа
"Слава богу, у меня понимающий муж". Тодоренко показала себя нечесаной и без макияжа
Никитюк отреагировала на протесты в Беларуси
Никитюк отреагировала на протесты в Беларуси
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
"Был сильнейший стресс для организма, шок". Бужинская рассказала, почему отказалась от участия в "Танцах со звездами"
"Был сильнейший стресс для организма, шок". Бужинская рассказала, почему отказалась от участия в "Танцах со звездами" G
Виктория ВОРОНИНА
"Джози держится". Четырехлетний сын трагически погибшей Риверы узнал о смерти матери от своих близких
"Джози держится". Четырехлетний сын трагически погибшей Риверы узнал о смерти матери от своих близких
Джессика Паркер показала дочери свой обувный магазин и помогла покупательнице с примеркой
Джессика Паркер показала дочери свой обувный магазин и помогла покупательнице с примеркой
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
"Хочу быть первой женщиной – президентом США". Уизерспун рассказала о президентских амбициях
"Хочу быть первой женщиной – президентом США". Уизерспун рассказала о президентских амбициях
  Бужинская: Очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. Они предлагали и звания, и квартиры
  Бужинская: Очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. Они предлагали и звания, и квартиры G
Виктория ВОРОНИНА
"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото
"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото
Звезда "Игры престолов" Прайс сыграет британского принца Филиппа
Звезда "Игры престолов" Прайс сыграет британского принца Филиппа
"Сыграть невозможно". Звезда сериала "Школа" Тринчер с подругой продемонстрировали нежный поцелуй в губы
"Сыграть невозможно". Звезда сериала "Школа" Тринчер с подругой продемонстрировали нежный поцелуй в губы
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Состояние Легкоступовой ухудшилось СМИ
Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS