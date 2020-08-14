"Огромный прорыв". Трамп заявил, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

По просьбе президента США Дональда Трампа делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели для подписания двухсторонних соглашений, сообщила пресс-служба Белого дома.

До августа 2020 года ОАЭ и Израиль не имели официальных дипломатических и экономических связей Фото: EPA

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о нормализации отношений. Об этом 13 августа сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Огромный прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими большими друзьями – Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!" – написал он.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

В пресс-службе Белого дома опубликовали совместное заявление Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Абу-Даби и фактического лидера ОАЭ, шейха Мухаммеда бин Заида. В течение ближайших недель израильские и эмиратские делегации будут встречаться и подпишут ряд соглашений о сотрудничестве, отмечается в релизе.

"В результате этого исторического дипломатического прорыва и по просьбе президента Трампа, при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов Израиль приостановит провозглашение суверенитета над областями, указанными в президентском мирном плане, и сосредоточит свои усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире", – сообщили в ведомстве.

В ОАЭ отметили, что Израиль согласился прекратить дальнейший захват палестинских территорий.

Планируется, что делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели для подписания двухсторонних соглашений по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям, технологиям, энергетике, здравоохранению, культуре, окружающей среде, созданию взаимных посольств и другим взаимовыгодным сферам.

По информации BBC, до августа 2020 года ОАЭ и Израиль не имели дипломатических отношений, но общие опасения по поводу Ирана привели к неофициальным контактам между ними. Телеканал отмечает, что палестинские лидеры были застигнуты врасплох. Представитель президента Махмуда Аббаса заявил, что сделка равносильна "государственной измене" и что посол Палестины в ОАЭ отозван.