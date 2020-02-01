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Лидер Палестины объявил о разрыве отношений с Израилем и США

План урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, предложенный президентом США Дональдом Трампом, нарушает предыдущие договоренности между странами, считает лидер Палестины Махмуд Аббас.

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Аббас заявил, что палестинцы продолжат борьбу за собственное государство мирными методами
Аббас заявил, что палестинцы продолжат борьбу за собственное государство мирными методами
Фото: EPA

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве отношений с Израилем и США из-за плана ближневосточного урегулирования, предложенного американским президентом Дональдом Трампом, сообщает AFP.

По словам Аббаса, Палестина прекращает все связи с Израилем и Соединенными Штатами, в том числе по вопросам безопасности.

Он заявил, что предложенный Трампом план свидетельствует об "отречении от договоренностей", достигнутых в 1993 году в Осло. Соглашением, заключенным в 1993 году, в частности, предусматривалось, что стороны обязуются "не принимать никаких односторонних действий по изменению статуса Западного берега реки Иордан и сектора Газа".

Аббас добавил, что палестинцы продолжат борьбу за собственное государство мирными методами. Он подчеркнул, что Израиль, как оккупирующее государство, будет нести ответственность за палестинские территории.

Дональд Трамп представил план ближневосточного урегулирования 28 января. Предложенное соглашение он назвал "сделкой века".

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим должен остаться "неделимой столицей" Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп также опубликовал карту возможного расположения двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи "нет" этой инициативе. Он назвал сделку "заговором" и "пощечиной века". По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина "не преклонит колени".

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Теги: США, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, Дональд Трамп
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