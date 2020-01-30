Принять предложение мира в обмен на деньги по "сделке Трампа" могут палестинские элиты, но не народ – востоковед Мишин

Принять предложение мира в обмен на деньги по "сделке века" президента США Дональда Трампа могут палестинские элиты, но не народ. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил политолог-международник, востоковед Александр Мишин.

"В текущем виде план администрации Трампа – ассиметричный. Он закрепляет существующий статус-кво на территории Палестины. Соответственно, этот план более выгоден Израилю. Палестинцы – сторонники так называемой арабской инициативы по урегулированию конфликта. Она предполагает создание Палестинского государства в границах 1967 года, которые были до третьей арабо-израильской войны. Но этот план, конечно же, нереалистичный. А в "сделке Трампа" им предлагают вариант неполной государственности. Если границы, предложенные в "сделке", для Израиля приемлемы, то для палестинцев – нет. Еще один момент – обе стороны получают столицы в разных частях Иерусалима. Тут тоже больше дают Израилю. Что касается предложения построить туннели для объединения палестинских территорий, то это очень интересная идея. Но каков будет международно-правовой статус этих туннелей, если они пройдут через израильскую территорию? Кто их будет контролировать? По логике они должны быть собственностью Израиля. Но согласятся ли на это палестинцы?" – отметил Мишин.

По его словам, Палестинское государство не является полностью жизнеспособным.

"Инициатива Трампа также предлагает включение Иорданской долины – части Западного берега реки Иордан, которая является палестинской территорией, – в состав Израиля. Палестина на это не согласится, так же, как и Иордания. Поэтому вероятность того, что все стороны официально согласятся на "сделку Трампа", очень низкая. Хотя официальные заявления и реальные действия – это разные вещи. Проблема еще и в том, что палестинское движение очень расколото. Тот же ХАМАС не приемлет предложение Трампа, считая, что торговать палестинской землей нельзя. Другое дело, что фрагменты Палестинского государства уже сейчас не являются полностью жизнеспособными. Сектор Газа полностью в блокаде и, по сути, отрезан от мира. Поэтому если палестинцам предложат большую осязаемость государственности, чем у них есть сейчас, они могут заинтересоваться "сделкой Трампа", – сказал собеседник.

Он считает, что сейчас невозможно создать палестинское и израильское государства на территории Палестины, которые жили бы в мире.

"Нужно понимать, что эта инициатива Трампа – часть его внешнеполитической предвыборной программы. Ранее уже неоднократно предлагались разные пути решения конфликта между Израилем и Палестиной, но все они были реализованы лишь частично. Создать палестинское и израильское государства на территории Палестины, которые жили бы в мире, на данный момент нереально. Также палестинцам предложили $50 млрд. Деньги в обмен на мир – это новая стратегия. Раньше было по-другому: мир в обмен на территории. Но земля для них более ценна. Деньги – непонятно еще как будут использованы. Не исключено, что элиты возьмут эти средства и потом они просто куда-то исчезнут. Непонятно еще, что будет со структурами типа ХАМАС. Поэтому принять предложение мира в обмен на деньги могут палестинские элиты, но не народ. И если вдруг они возьмут деньги – это будет прецедент. Но это не значит, что такое решение вопроса можно использовать, например, и в случае с оккупацией Крыма. Мол, Россия заплатит за него Украине. Нет, каждый конфликт уникален и требует индивидуального подхода", – резюмировал Мишин.

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется "неделимой столицей" Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи "нет" этой инициативе. Он назвал сделку "заговором" и "пощечиной века". По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина "не преклонит колени".

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.