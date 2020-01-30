Палестина предложит Совбезу ООН резолюцию против "сделки века" Трампа

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен представить в Совете Безопасности ООН реакцию своего народа на мирный план президента США Дональда Трампа в отношении Израиля и Палестины.

Президент Палестины Махмуд Аббас в феврале выступит на заседании Совета Безопасности ООН по поводу предложенного США плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур, сообщает Voice of America.

В ближайшие две недели Аббас намерен провести ряд встреч, в том числе в Каире, где встретятся министры иностранных дел Лиги арабских государств. После этого он встретится с министрами Организации исламского сотрудничества, с членами Движения неприсоединения, а также с представителями организации "Африканский союз".

В Совбезе ООН Аббас представит реакцию палестинского народа и палестинского руководства на "натиск против национальных прав палестинского народа" со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сказал Мансур.

По его словам, Палестина внесет в Совбез ООН проект резолюции. Voice of America отмечает, что палестинцам вряд ли удастся найти поддержку, потому что США имеют в Совбезе право вето.

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется "неделимой столицей" Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи "нет" этой инициативе. Он назвал сделку "заговором" и "пощечиной века". По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина "не преклонит колени".

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.