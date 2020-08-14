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Палестина отозвала посла из ОАЭ после заявления Абу-Даби об установлении дипотношений с Израилем

Израиль и ОАЭ при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа подписали мирное соглашение, после чего лидеры Палестинской автономии выразили свой протест ОАЭ.

Палестина выразила протест действиям Абу-Даби
Палестина выразила протест действиям Абу-Даби
Фото: ЕРА

Палестина отозвала своего посла из Объединенных Арабских Эмиратов после объявления о решении об установлении дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем. Об этом вечером 13 августа объявил министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малики, пишет палестинское информагентство WAFA.

Соответствующее указание отдал президент Палестины Махмуд Аббас.

Решение было принято на фоне заявления о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, которое 13 августа сделал президент США Дональд Трамп. В течение ближайших недель делегации Израиля и ОАЭ будут встречаться и подпишут ряд соглашений о сотрудничестве. 

В ОАЭ отметили, что Израиль согласился прекратить дальнейшую аннексию палестинских территорий.

По информации BBC, до августа 2020 года ОАЭ и Израиль не имели дипломатических отношений, но общие опасения по поводу Ирана привели к неофициальным контактам между ними.

Теги: Израиль, Палестина, ОАЭ, Махмуд Аббас, Абу-Даби
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