Израиль заявил о непричастности к взрыву в Бейруте

Информация об атаке израильских ВВС по их оружейному складу не соответствует действительности, сообщили источники из "Хезболлы".

Вооруженные силы Израиля сообщили, что не имеют отношения к взрыву, который произошел вечером 4 августа в порту Бейрута. Об этом The Jerusalem Post сообщили представителей Армии обороны Израиля.

Источники из "Хезболлы" сообщили, что информация об атаке израильских ВВС по их оружейному складу не соответствует действительности.