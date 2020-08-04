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Видео: Reuters / YouTube

“Это полный хаос“. В Бейруте ликвидируют последствия взрыва в порту. Трансляция

Экстренные службы Бейрута (Ливан) проводят ликвидацию последствий мощного взрыва, прогремевшего 4 августа в районе портовых складов. Трансляцию с места событий ведет агентство Reuters. В тушении пожара принимает участие пожарная авиация. На трансляции слышен непрекращающийся звук сирен скорой помощи. Один из очевидцев охарактеризовал происходящее в городе как "полный хаос".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. По предварительной информации, взорвался склад с пиротехникой.

Теги: Ливан, взрыв, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
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