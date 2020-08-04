“Это полный хаос“. В Бейруте ликвидируют последствия взрыва в порту. Трансляция
Экстренные службы Бейрута (Ливан) проводят ликвидацию последствий мощного взрыва, прогремевшего 4 августа в районе портовых складов. Трансляцию с места событий ведет агентство Reuters. В тушении пожара принимает участие пожарная авиация. На трансляции слышен непрекращающийся звук сирен скорой помощи. Один из очевидцев охарактеризовал происходящее в городе как "полный хаос".
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