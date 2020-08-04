В результате взрыва в Бейруте погибло минимум 10 человек

Ливанские СМИ сообщали о сотнях пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута.

Официально число погибших и пострадавших пока не называлось Фото: EPA

В результате взрыва в порту Бейрута (Ливан) погибло как минимум 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в медицинских службах и органах безопасности ливанской столицы.

Официально количество жертв и пострадавших пока не называлось. Ливанское государственное информагентство NNA писало о "бесчисленном количестве" раненых.

Как свидетельствует трансляция, которую ведет Reuters с места взрыва, "скорые" непрерывно продолжают доставлять пострадавших уже больше часа.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. По предварительной информации, взорвался склад с пиротехникой.