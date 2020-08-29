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ОАЭ объявили об отмене бойкота Израиля

Компании и бизнесмены из ОАЭ после отмены бойкота Израиля смогут заключать любые сделки с израильским бизнесом.

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Халифа бин Заед отменил закон о бойкоте Израиля, который действовал с 1972 года
Халифа бин Заед отменил закон о бойкоте Израиля, который действовал с 1972 года
Фото: EPA

Президент Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля. Об этом 29 августа сообщило государственное информагентство ОАЭ WAM.

После отмены бойкота компании и бизнесмены из ОАЭ смогут заключать любые сделки с израильскими компаниями, также будет разрешено "ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими".

Как отмечается в сообщении, этот указ является частью усилий Эмиратов "по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем" в рамках объявленной 13 августа договоренности о нормализации отношений между странами.

О сделке между странами две недели назад объявил президент США Дональд Трамп. В соответствии с заявлением, распространенным Белым домом, Израиль в обмен на нормализацию отношений откажется от провозглашения суверенитета над палестинскими территориями "и сосредоточит усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире".

Стороны анонсировали скорое подписание двухсторонних соглашений по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям, технологиям, энергетике, здравоохранению, культуре, окружающей среде, установлению дипломатических отношений.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечала, что ОАЭ и Израиль сблизились на фоне общих опасений по поводу Ирана.

Теги: США, Израиль, Палестина, ОАЭ, Дональд Трамп, суверенитет, сотрудничество
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