Трамп отказался отвечать на вопрос, кто отравил Навального

Президент США Дональд Трамп, когда его спросили, кто мог отравить российского оппозиционера Алексея Навального, сказал, что будет говорить об этом "в следующий раз".

Президент США Дональд Трамп 21 сентября не стал комментировать ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

На брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома, журналист спросил Трампа: "Кто, по вашему мнению, отравил Алексея Навального?".

"Мы обсудим это в следующий раз", – ответил президент США.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Сразу после того, как стало известно об отравлении, Трамп говорил, что США следят за ситуацией. 7 сентября он сказал, что согласен с идеей об отказе от проекта "Северный поток – 2" в связи с отравлением Навального.