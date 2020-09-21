"Пусть это впишут в учебники по нейробиологии". Навальный рассказал, как его после отравления исцелила жена

Российский оппозиционер Алексей Навальный поделился воспоминаниями об ощущениях, которые у него вызывали посещения жены Юлии, когда он был в коме.

Навальный: У нас с Юлей 26 августа была годовщина – 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше Фото: navalny / Instagram

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал в Instagram, как жена Юлия спасла ему жизнь.

"Пост про любовь. У нас с Юлей 26 августа была годовщина – 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад. Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали", – написал он.

Навальный отметил, что он спал, а его жена приходила, говорила с ним, пела и включала музыку. Он добавил, что ничего не помнит, но может поделиться ощущениями и эмоциями.

"Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет она. Кто она – неясно. Как она выглядит – тоже не знаю. Даже если мне удается разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать", – написал оппозиционер.

По его мнению, у этих ощущений есть научное объяснение, но сам он знает, что любовь исцеляет.

"Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии", – завершил он.

Алексей и Юлия Навальные живут в браке с 2000 года.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.