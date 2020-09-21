Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова призналась, что после свадьбы с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой ей начали писать женщины-блондинки в возрасте за 40 лет.

Седокова: Жизнь может развернуться и полностью измениться в 50, 60 или даже 80 Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram поделилась свадебным фото с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

"Мистер и миссис Тимма", – написала она 19 сентября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mr. & Mrs. Timma * Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 19 Сен 2020 в 8:04 PDT

Певица также поделилась снимком с супругом, старшей дочерью Алиной и сыном Гектором.

"Девочки и дети, или из серии "Ты никому не будешь нужна со своими детьми"... ⠀ Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа-изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я никому не буду нужна. Со своим ребенком. Разведенка. Прошло много лет, и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе", – написала она.

Седокова призналась, что после свадьбы у нее появился новый вид комментаторов хейтеров. Она уточнила, что женщины за 40 лет, преимущественно блондинки, пишут ей едкие комментарии типа "Опять замуж" или, как выразилась певица, какой-то бред о ее детях.

"Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя... Этот пост не о разводах и свадьбах. Этот пост именно об этой самой вере в себя! Этот пост о доброте и большом сердце, с которым как мужчина, так и женщина принимают детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, у любви нет злости и зависти. Жизнь может развернуться и полностью измениться в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда", – отметила Седокова.

Она добавила, что на фото половина их детей, которых в два раза больше .

"Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда!!! Никогда не думайте, что это конец. Это всего лишь новое начало", – завершила пост певица.

О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. В июле 2020 года Седокова сообщила, что выходит за него замуж.

Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

У Тиммы есть сын Кристиан (2018) от первого брака.