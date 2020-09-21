Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram поделилась свадебным фото с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
"Мистер и миссис Тимма", – написала она 19 сентября.
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Певица также поделилась снимком с супругом, старшей дочерью Алиной и сыном Гектором.
"Девочки и дети, или из серии "Ты никому не будешь нужна со своими детьми"... ⠀ Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа-изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я никому не буду нужна. Со своим ребенком. Разведенка. Прошло много лет, и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе", – написала она.
Седокова призналась, что после свадьбы у нее появился новый вид комментаторов хейтеров. Она уточнила, что женщины за 40 лет, преимущественно блондинки, пишут ей едкие комментарии типа "Опять замуж" или, как выразилась певица, какой-то бред о ее детях.
"Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя... Этот пост не о разводах и свадьбах. Этот пост именно об этой самой вере в себя! Этот пост о доброте и большом сердце, с которым как мужчина, так и женщина принимают детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, у любви нет злости и зависти. Жизнь может развернуться и полностью измениться в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда", – отметила Седокова.
Она добавила, что на фото половина их детей, которых в два раза больше .
"Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда!!! Никогда не думайте, что это конец. Это всего лишь новое начало", – завершила пост певица.
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Девочки и дети или из серии «Ты никому не будет нужна со своими детьми»... * Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала , что я Никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе. * После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров . Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала « Я ее раньше обажала, я сейчас ненавижу» Она и сейчас подписана на меня ... Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комменты типа « опять замуж» или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя ... * Этот пост не о разводах и свадьбах. Этот пост именно о этой самой вере в себя! Этот пост о доброте и большом сердце с которым как мужчина, так и женщина принимает детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, любовь не злости и зависти. * Жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда. На фото лишь половина наших детей, их в два раза больше . И я благодарна моему самому мудрому и сильному мужу @janis.timma за то , что не сдался и каждый день является примером во всем для многих из нас и особенно для меня . Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда !!! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало *
О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. В июле 2020 года Седокова сообщила, что выходит за него замуж.
Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.
У Тиммы есть сын Кристиан (2018) от первого брака.