"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что уволила помощницу, которая играла в онлайн-казино за ее деньги.

Седокова: Пусть нами иногда пользуются, но ведь там, на небе, все видят Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что воспользуется помощью психолога, чтобы пережить обман со стороны своей помощницы, которая в течение трех лет спускала ее деньги на игру в онлайн-казино. Об этом она рассказала 18 сентября в Instagram.

"У дна нет дна. Но, оглянувшись по сторонам, ты понимаешь, что все близкие здоровы, ты тоже. Финансовые проблемы решаемы, просто нужно еще больше и качественнее поработать. Энергетика восстановится, раны на сердце затянутся. И пусть нами иногда пользуются, но ведь там, на небе, все видят", – написала певица.

По словам Седоковой, она уволила помощницу, которая ее обманывала, и сейчас ищет ей замену.

"Я возьму несколько мудрых советов у психолога. Пойму, как понять и простить", – резюмировала она.

16 сентября Седокова сообщила, что помощница по имени Настя в течение трех лет обворовывала не только ее, но и близких знакомых певицы ради того, чтобы делать ставки в онлайн-казино.

По словам артистки, все началось с недочетов, потом помощница заявила, что ее маме нужны деньги якобы на операцию, затем начала одалживать деньги у знакомых певицы.