"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что воспользуется помощью психолога, чтобы пережить обман со стороны своей помощницы, которая в течение трех лет спускала ее деньги на игру в онлайн-казино. Об этом она рассказала 18 сентября в Instagram.
"У дна нет дна. Но, оглянувшись по сторонам, ты понимаешь, что все близкие здоровы, ты тоже. Финансовые проблемы решаемы, просто нужно еще больше и качественнее поработать. Энергетика восстановится, раны на сердце затянутся. И пусть нами иногда пользуются, но ведь там, на небе, все видят", – написала певица.
По словам Седоковой, она уволила помощницу, которая ее обманывала, и сейчас ищет ей замену.
"Я возьму несколько мудрых советов у психолога. Пойму, как понять и простить", – резюмировала она.
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Хочется ныть? Лучше сделать выводы! * Вчера моя подруга написала мне, ну сколько же ещё ты должна выдержать. У дна нет дна ... Но оглянувшись по сторонам ты понимаешь, что все близкие здоровы. Ты тоже. Финансовые проблемы решаемы, просто нужно ещё больше и качественнее поработать. Энергетика восстановиться , раны на сердце затянутся . А ещё я поняла, что собрала вокруг себя потрясающих добрых, чувственных людей! И пусть нами иногда пользуются, но ведь нам на небе все видят. Теперь я знаю точно, что мои друзья прикроют мой тыл всегда А я ваш * Так что живем дальше! У меня есть для вас одна очень крутая новость. Мы сумели ее скрыть, но кажется сегодня все узнают. Нет я пока не беременна Играю на опережение. * А сейчас я возьму несколько мудрых советов у психолога. Пойму как понять и простить и если вам интересно могу попробовать рассказать о своих чувствах. Только вероятно лучше у себя в Телеграм канале. Ссылка в профиле, сейчас поставлю. И как вы поняли у меня освободилась должность личного помощника .)
16 сентября Седокова сообщила, что помощница по имени Настя в течение трех лет обворовывала не только ее, но и близких знакомых певицы ради того, чтобы делать ставки в онлайн-казино.
По словам артистки, все началось с недочетов, потом помощница заявила, что ее маме нужны деньги якобы на операцию, затем начала одалживать деньги у знакомых певицы.