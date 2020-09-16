"Какой красавчик растет". Седокова показала, как танцует ее трехлетний сын

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова обнародовала в Instagram видео своего сына Гектора. В ролике мальчик танцует и прыгает.
"Этот танец Гектора для вас! Все четко, по делу. Руки в карманы. Взгляд в пол", – написала она.
Певица отметила, что по видео можно наблюдать типично мужское поведение.
"Все время своего танца он смотрит на женскую половину нашей семьи в комнате, а как только мы пришли,он показывает полное равнодушие", – рассказала она.
Седокова добавила, что после этого видео решила отдать сына на танцы.
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Вчера девочки взорвали мои * Директ и столько комплиментов я не слышала в адрес ни однои * моеи * песни * Так что, этот танец Гектора для Вас! Все четко, по делу. Руки в карманы. Взгляд в пол. P.S. По этому видео вы можете наблюдать типично мужское поведение. Все время своего танца он смотрит на женскую половину нашеи * семьи в комнате, а как только мы пришли,он показывает полное равнодушие * P.S.S. После этого видео мы решили отдать его в танцы * Есть рекомендации по направлениям?
"Какой красавчик растет", – прокомментировала подписчица dasha.rasa.
11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.
У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.
Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".