"Какой красавчик растет". Седокова показала, как танцует ее трехлетний сын

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова решила отдать на танцы своего трехлетнего сына Гектора.

Седокова: Этот танец Гектора для вас! Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова обнародовала в Instagram видео своего сына Гектора. В ролике мальчик танцует и прыгает.

"Этот танец Гектора для вас! Все четко, по делу. Руки в карманы. Взгляд в пол", – написала она.

Певица отметила, что по видео можно наблюдать типично мужское поведение.

"Все время своего танца он смотрит на женскую половину нашей семьи в комнате, а как только мы пришли,он показывает полное равнодушие", – рассказала она.

Седокова добавила, что после этого видео решила отдать сына на танцы.

"Какой красавчик растет", – прокомментировала подписчица dasha.rasa.

11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".