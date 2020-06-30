"Наши дети будут лучше, чем мы. И это необратимо". Седокова показала подросшего сына

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова позировала для фото, держа за руку своего трехлетнего сына Гектора.

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова обнародовала в Instagram совместное фото со своим сыном Гектором.

"В одном я уверена точно. Наши дети будут лучше, чем мы. И это необратимо. Вам привет от парня, который не видит необходимости в фотографиях. Гектор и его счастливая мама", – написала певица.

11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".