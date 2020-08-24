Седокова засветила кольцо на безымянном пальце. Видео

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова показала совместное видео со своим возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram показала, как едет в кабриолете со своим избранником, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В одном из эпизодов певица показала на камеру правую руку с кольцом на безымянном пальце.

"Живя своей самой лучшей жизнью", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Living my best life * Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 23 Авг 2020 в 5:53 PDT

О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. В июле 2020 года Седокова сообщила, что выходит за него замуж.

Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.