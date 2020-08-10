"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова показала тело в белье и возлюбленного, латвийского баскетболиста Яниса Тимму, с голым торсом.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена вместе со своим избранником, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

"– Я сильная, я справлюсь.

– Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня", – сопроводила она пост диалогом из фильма "Мистер и миссис Смит".

На фото Седокова в черном белье, а Тимма – в спущенных шортах.

Подписчики певицы прокомментировали снимок.

"Двое озабоченных", – написала natashakuznecova68.

"Такая большая, крупная баба, а на фоне Яниса – мелкая!" – подметила bloomsbooms.

Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. В июле 2020 года Седокова сообщила, что выходит за него замуж.