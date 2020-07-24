Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова призналась, что, будучи семилетним ребенком, подвергалась сексуальным домогательствам со стороны друга своей матери. Об этом она заявила в Instagram.
"Я ребенок, к которому по ночам приходил друг мамы и пытался изнасиловать", – написала она.
Певица подчеркнула, что пережитое не сломало ее.
Седокова также призналась, что росла в бедной семье в атмосфере ненависти.
"Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла – и это значит: сможешь и ты", – подытожила она.
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Я сильная, я справлюсь ... * Это моя книга и это я. Такая как есть и так которой стала. Я откровенно рассказала в ней, то что происходило в моей жизни и то о чем молчала. Но для чего я ее написала? * Я хочу, чтоб вы поверили. Я хочу, чтоб вы знали, что все возможно. Я ребёнок, к которому по ночам в 7 лет приходил друг мамы и пытался изнасиловать, но я смогла. Я человек из семьи с самым грязным разводом, ушедшим отцом и ненавистью родителей, но я смогла. * Я из самой бедной семьи, но я смогла. Я имела все и все потеряла, но я смогла. Мне не на что было кормить детей, но я смогла. Я выступала на лучших сценах мира и в один момент стала беременна и не нужна даже на своей кухне, но я смогла ... * Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла ... И это значит сможешь и ТЫ! Ведь ты лучше меня: моложе, ярче, талантливее, смешнее, добрее. * Ты лучше меня, потому что ТЫ это ТЫ! Уникальная, единственная и очень сильная! * И как написал наш любимый Антиглянец «если женщина с 3 детьми может выйти замуж за красавца парня », то ты уж точно сможешь выйти на улицу сегодня с двумя лишними кг и жить наслаждаясь этой прекрасной жизнью! * Living your best life! И не важно, что скажут. Следуй за своим сердцем и никому не позволяй разрушить свои мечты, девочка * P.S.Книга на book24.ru или по ссылке в профиле и Стори. * Я в тебя верю Ты сильная, ты справишься!
Седокова родилась в 1982 году в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год.
В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.
У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.
23 июля певица сообщила, что выходит замуж за своего бойфренда, баскетболиста латвийского происхождения Яниса Тимму.