Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери

По словам проживающей в России украинской артистки Анны Седоковой, друг матери приходил к ней по ночам и пытался изнасиловать.

Седокова: Мне было больно, очень больно Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова призналась, что, будучи семилетним ребенком, подвергалась сексуальным домогательствам со стороны друга своей матери. Об этом она заявила в Instagram.

"Я ребенок, к которому по ночам приходил друг мамы и пытался изнасиловать", – написала она.

Певица подчеркнула, что пережитое не сломало ее.

Седокова также призналась, что росла в бедной семье в атмосфере ненависти.

"Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла – и это значит: сможешь и ты", – подытожила она.

Седокова родилась в 1982 году в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год.

В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

23 июля певица сообщила, что выходит замуж за своего бойфренда, баскетболиста латвийского происхождения Яниса Тимму.