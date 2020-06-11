"Я больше не хочу веселить тех, кто видит во мне телку с грудью". Седокова ответила хейтерам на обвинения в легкомыслии

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова опубликовала в Instagram гневный пост, заявив, что больше не намерена развлекать ту часть публики, которая "видит в ней лишь попу" и другие части тела.
"Я иногда не знаю, что хочу. Но точно знаю, чего не хочу. Я больше не хочу веселить тех, кто видит во мне телку с грудью. Вы скажете: "Ты ведь сама виновата, постила свои голые фотки". Постила, не спорю. И буду постить. Но рядом, я делала пост о книгах, семейных ценностях, любви. Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Женщина может быть разной, может читать [Эриха Марию] Ремарка в стрингах", – заявила певица.
"У тебя замечательная начитанная попа в стрингах", – отреагировала на публикацию певица Рита Дакота.
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Мне правда не интересно * Я иногда не знаю, что хочу. Но точно знаю, чего не хочу. * Я выросла. Я больше не хочу. Веселить тех, кто видит во мне телку с грудью . Радовать тех, кто видит лишь попу. Мне не интересны Вы и явно Я не интересна больше Вам. Я не знаю, что дать тем, кто приходит в мою страницу и в мою музыку за этим . Все это такой же стереотип, как сказать пошути ка сейчас комику, это слишком просто ... И мне не интересно. * Вот вы скажете, ты ведь сама виновата, постила свои голые фотки. Постила, не спорю. И буду постить. Но вместе, рядом, я делала пост о книгах, бизнесе , психологии, семейных ценностях, любви. Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое. Женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах . Но если вы видите только стринги это не мои проблемы, это ваши. * * Так что прекратите нести мне вашу хрень, про мое позицирование. Я та, кто я есть. И другой не буду. Я буду писать для тех, кто чувствует меня, для тех, кому нужны мои тексты. Я буду петь для тех, для кого важна моя Музыка. И пусть со мной останутся только те, для кого это важно
Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год.
В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".