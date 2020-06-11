"Я больше не хочу веселить тех, кто видит во мне телку с грудью". Седокова ответила хейтерам на обвинения в легкомыслии

По словам проживающей в России украинской артистки Анны Седоковой, она не прекратит публиковать в соцсетях фото, на которых позирует без одежды.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова опубликовала в Instagram гневный пост, заявив, что больше не намерена развлекать ту часть публики, которая "видит в ней лишь попу" и другие части тела.

"Я иногда не знаю, что хочу. Но точно знаю, чего не хочу. Я больше не хочу веселить тех, кто видит во мне телку с грудью. Вы скажете: "Ты ведь сама виновата, постила свои голые фотки". Постила, не спорю. И буду постить. Но рядом, я делала пост о книгах, семейных ценностях, любви. Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Женщина может быть разной, может читать [Эриха Марию] Ремарка в стрингах", – заявила певица.

"У тебя замечательная начитанная попа в стрингах", – отреагировала на публикацию певица Рита Дакота.

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год.

В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".