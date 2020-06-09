"Кажется, это моя лучшая работа". Седокова презентовала клип, смонтированный из видеозаписей поклонников
Проживающая в России украинская певица Анна Седокова на своем канале в YouTube представила клип на песню "Теплее". По словам певицы, видео было смонтировано из эпизодов, записанных ее фолловерами во время общения со своими близкими по видеосвязи в период карантина. "В этом клипе столько любви и он такой настоящий, что, мне кажется, это моя лучшая работа", – призналась Седокова.
В видео также показаны фрагменты виртуального общения певицы со своим бойфрендом, 27-летним баскетболистом латвийского происхождения Янисом Тиммой. "Спасибо огромное человеку, с которым мы сейчас не вместе, но который всегда в моем сердце", – поблагодарила бойфренда певица на своей странице в Instagram.
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