Седокова со слезами на глазах рассказала об изменах Белькевича

По словам проживающей в России украинской артистки Анны Седоковой, будучи беременной, она ходила искать своего супруга, футболиста Валентина Белькевича в ночные клубы.

Седокова прожила в браке с Белькевичем с 2004 по 2006 год Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова знала об изменах своего первого супруга, футболиста Валентина Белькевича. Об этом она рассказала во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

По словам Седоковой, однажды она нашла мужа в состоянии опьянения в стриптиз-клубе. "Представьте, я с вот таким животом захожу, а на нем какая-то женщина", – поделилась воспоминаниями певица.

Седокова призналась, что прощала отцу своего будущего ребенка измены, а когда решилась на развод, ее от этого поступка отговорила мама.

Певица рассказала, что ушла от мужа, когда их дочери исполнилось два года. Вспоминая события того времени, Седокова плакала.

"Пожалуйста, не надо плакать", – отреагировали на откровения певицы фолловеры.

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год.

Замуж за белорусского футболиста, экс-капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича Седокова вышла в 2004 году, родив ему в декабре этого же года дочь Алину.

Спустя два года после рождения дочери певица решилась на развод. Бывший супруг Седоковой умер шесть лет назад на 41-м году жизни.

В 2019 году Седокова сообщила, что строит отношения с 27-летним баскетболистом латвийского происхождения Янисом Тиммой.