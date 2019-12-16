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18 декабря, 2019
 
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Седокова и Тимма публично признались друг другу в любви

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма посвятили друг другу посты в Instagram.

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Седокова: Нет гарантий, но я каждый день молю Бога, чтобы он дал нам чуть больше терпения, чуть больше внимания и чуть меньше испытаний
Седокова: Нет гарантий, но я каждый день молю Бога, чтобы он дал нам чуть больше терпения, чуть больше внимания и чуть меньше испытаний
Фото: annasedokova / Instagram

37-летняя строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова разместила в Instagram совместное фото со своим бойфрендом – 27-летним баскетболистом латвийского происхождения Янисом Тиммой.

"Любовь – странная штука. Вот она есть и вдруг ее нет. Вот вы жить друг без друга не можете и вот вы уже не терпите друг друга на этой планете. Иногда чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь. В любви нет никаких гарантий. Невозможно подписать договор, родить шестерых детей, купить восемь квартир и навсегда застраховаться от расставания. Нет гарантий, но я каждый день молю Бога, чтобы он дал нам чуть больше терпения, чуть больше внимания и чуть меньше испытаний. Люблю тебя. Сильно-сильно. И бесконечно", – написала она.

"Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она моя самая большая опора, мой мотиватор, главное, что она верит в меня. Люблю тебя", – написал Тимма на своей странице в Instagram..

Издание "7 дней" писало, что Тимма женат, у него есть сын.

Анна Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет. У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

Теги: Анна Седокова, Янис Тимм, Янис Тимма
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