"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве

Проживающая в России украинская артистка Анна Седокова сообщила о покупке квартиры. По словам певицы, она намерена оформить квартиру в стиле неоклассика, чтобы было "немного золотишка и мягкого уюта".

Седокова родилась в Киеве в 1982 году Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что ищет дизайнера интерьеров, специализирующегося на неоклассике. Об этом она написала в Instagram.

"Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру. Теперь ищу дизайнера. Стиль – неоклассика. Темное дерево, немного золотишка и много мягкого уюта", – написала певица.

"Вы не написали, в каком городе", – напомнили Седоковой фолловеры.

"Конечно, в Москве", – вместо певицы ответили на вопрос ее подписчики.

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".