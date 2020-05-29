"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что ищет дизайнера интерьеров, специализирующегося на неоклассике. Об этом она написала в Instagram.
"Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру. Теперь ищу дизайнера. Стиль – неоклассика. Темное дерево, немного золотишка и много мягкого уюта", – написала певица.
"Вы не написали, в каком городе", – напомнили Седоковой фолловеры.
"Конечно, в Москве", – вместо певицы ответили на вопрос ее подписчики.
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Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает ещё одну квартиру Теперь я ищу своих людей в ремонте. Кто мне нужен: * Дизайнер. Стиль неоклассика. Тёмное дерево, немного золотишка и много мягкого уюта. Бесплатно не надо, но за 1000000 и мы хотим пост и потом фото вашей Квартиры везде использовать тоже И без «нам нужно три недели изучить проект» * Компании , производители мебели, кто может быстро и без выноса мозга сделать гардеробную и миллион полочек . Без «нам нужно 3 недели на чертёж» Просто вот взять и красиво и быстро сделать. Можно за рекомендацию мою, можно за нормальные деньги. Но пожалуйста, не обязательным и обманщикам писать не надо. * Строительные материалы. Я до сих пор не знаю, где самая красивая серая с белыми прожилками плитка, если вы знаете или она есть у вас, просто напишите о своей компании внизу. Рекламируйте с радостью. * Если вы знаете, что сейчас можно выгодно купить то, что нужно для ремонта, тоже пишите в комментах. Я думаю многим пригодится . Сантехника какая крутая и надежная ? И красивы ? Делитесь контактами * Жду ваши письма в Директ, на почту указанную в профиле и Советы в комментах! Сколько у вас длился ремонт? Я успею все закончить через три месяца, если черновой уже закончен?
Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".