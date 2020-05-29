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29 мая, 2020
 
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"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве

Проживающая в России украинская артистка Анна Седокова сообщила о покупке квартиры. По словам певицы, она намерена оформить квартиру в стиле неоклассика, чтобы было "немного золотишка и мягкого уюта".

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Седокова родилась в Киеве в 1982 году
Седокова родилась в Киеве в 1982 году
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что ищет дизайнера интерьеров, специализирующегося на неоклассике. Об этом она написала в Instagram. 

"Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру. Теперь ищу дизайнера. Стиль – неоклассика. Темное дерево, немного золотишка и много мягкого уюта", – написала певица. 

"Вы не написали, в каком городе", – напомнили Седоковой фолловеры. 

"Конечно, в Москве", – вместо певицы ответили на вопрос ее подписчики. 

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Теги: Россия, недвижимость, Москва, Анна Седокова, ВИА Гра, актриса, певица
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