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28 мая, 2020
 
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"В этой книге много секретов". Седокова стала писательницей

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова написала книгу "Я сильная, я справлюсь".

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Седокова: Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви. И находила ее
Седокова: Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви. И находила ее
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, проживающая в США и строящая карьеру в РФ, сообщила в Instagram о выходе своей книги "Я сильная, я справлюсь".

"В этой книге много секретов, в ней много ответов на те вопросы, которые так интересовали миллионы. "Почему ты ушла из группы?", "Ккто отец ребенка?", "Почему ты развелась?", "Вы не общаетесь с мамой?", "Кто выиграл в суде?". Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви. И находила ее. Она была разной. С бриллиантами и обоями в мелкий цветочек на окраине в однушке. В этой книге всего пять фотографий, и все совпадения случайны. И такая особенная обложка", – написала она.

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Теги: книги, Анна Седокова, писатель
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