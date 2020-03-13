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14 марта, 2020
 
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Седокова обнародовала фото в защитной маске

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова пожаловалась, что не знает, как обезопасить себя от коронавируса.

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Седокова: Я так боюсь, что эта ситуация рассорит нас всех и мы еще больше закроем свои лица и сердца, потому что так нужно будет, чтобы выжить...
Седокова:  Я так боюсь, что эта ситуация рассорит нас всех и мы еще больше закроем свои лица и сердца, потому что так нужно будет, чтобы выжить... 
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова показала фото в защитной маске.

"Наверное, сегодня день стал поворотным в жизни каждого из нас. Утром я получила сообщение, что въезд в Америку закрыт на 30 дней минимум, а это значит, я не смогу увидеть [свою дочь] Монику. Потом оказалось, что пока только гражданам Евросоюза, где официально признана критическая ситуация. Потом отменили Евролигу в баскетболе, вернее, игры, но неизвестно, на какой срок", – написала она.

Седокова отметила, что у людей нет средств, которые могли бы стопроцентно предотвратить заражение.

"Границы закрываются, люди в панике, и единственное, что мы можем делать, это мыть руки? Мыть руки, Карл!!! На официальном сайте [ВОЗ] еще советуют чихать в локоть. Мыть руки и чихать. У кого-то есть хоть какая-то информация? Как лечить, где сдать анализ, что принимать для профилактики. Ясно, что не паниковать, но я так боюсь, что эта ситуация рассорит нас всех и мы еще больше закроем свои лица и сердца, потому что так нужно будет, чтобы выжить... Что же делать?" – написала она.

Дочь певицы Моника проживает в США с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, бывшим мужем Седоковой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

О симптомах коронавируса и защите от него можно прочитать ЗДЕСЬ.

Теги: Анна Седокова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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