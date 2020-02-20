Седокова показала свою новую прическу

Украинская певица Анна Седокова, проживающая в США и строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото в новом образе.
"Мои весенние перемены", – написала она.
Певица остригла челку и, оставив длинные волосы, сделала "лесенку".
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Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое * ! И спасибо салону Асти @astiselfmade , за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите к @3.33_byasti . Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?
Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го до 2004 года. В 2004-м ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".