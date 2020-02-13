Седокова сняла на видео сына, играющего с собакой

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова обнародовала ролик с участием своего двухлетнего сына Гектора.

Седокова: Сейчас у моих троих детей три собаки, и я очень счастлива, что мой сын не будет жить с мечтой о большой собаке Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова обнародовала в Instagram ролик, в котором ее двухлетний сын Гектор играет с собакой.

"Я не представляю, как жить без собак! Вернее, что я. Все детство я так и прожила. Мама не разрешала животных, а моей единственной мечтой было завести большую собаку, чтобы она меня от всех этих злых людей защитила. (Сейчас у моих троих детей три собаки, и я очень счастлива, что мой сын не будет жить с мечтой о большой собаке)", – написала она.

11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.