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"Игристое, детка!". Седокова в новом ролике целуется со своим возлюбленным, Тиммой. Видео

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Игристое, детка!". В ролике снялся ее возлюбленный, латвийский баскетболист Янис Тимма. Он предстал в роли полицейского. В отдельных эпизодах он держит Седокову за голые ягодицы, обнимает и целует. "Это не просто красивая картинка, это история о настоящей любви и безумной страсти между двумя влюбленными, мной и Янисом. Я очень люблю то, что делаю, и надеюсь, вам понравится моя новая работа!" – прокомментировала премьеру исполнительница. Режиссер – Олег Пилипенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Седокова: Это не просто красивая картинка, это история о настоящей любви и безумной страсти между двумя влюблёнными, мной и Янисом
Седокова: Это не просто красивая картинка, это история о настоящей любви и безумной страсти между двумя влюблёнными, мной и Янисом
Скриншот: Anna Sedokova / YouTube
видео

Видео: Anna Sedokova / YouTube
Теги: Анна Седокова, Янис Тимма
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