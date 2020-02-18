"Игристое, детка!". Седокова в новом ролике целуется со своим возлюбленным, Тиммой. Видео
Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Игристое, детка!". В ролике снялся ее возлюбленный, латвийский баскетболист Янис Тимма. Он предстал в роли полицейского. В отдельных эпизодах он держит Седокову за голые ягодицы, обнимает и целует. "Это не просто красивая картинка, это история о настоящей любви и безумной страсти между двумя влюбленными, мной и Янисом. Я очень люблю то, что делаю, и надеюсь, вам понравится моя новая работа!" – прокомментировала премьеру исполнительница. Режиссер – Олег Пилипенко.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.