Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
04 июня, 2020
 
Новости

"С 14.00 до 14.15 у меня встреча со штанами". Седокова призналась, как поддерживает бодрость духа

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова рассказала, как организовывает свою жизнь.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова: Сегодня я проснулась в очень мутном настроении. Все, что происходит сейчас с миром и с нами, это жуткий стресс
Седокова: Сегодня я проснулась в очень мутном настроении. Все, что происходит сейчас с миром и с нами, – это жуткий стресс
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, проживающая в США и строящая карьеру в РФ, рассказала в Instagram, как приободрить себя в трудные времена.

"Как не упасть духом и держаться? Сегодня я проснулась в очень мутном настроении. Все, что происходит сейчас с миром и с нами, – это жуткий стресс. Каждая мелочь, каждая новость или разбитая чашка на кухне может довести чувствующего человека до слез. Что делать и как справляюсь я? Нужно вытащить себя из этого. Миру и тебе не будет лучше, если ты загонишь еще и себя в депрессивное состояние. Начинай с себя", – написала она.

Седокова предложила принять контрастный душ, отключить новости, отложить телефон, выбросить ненужные вещи и составить список необходимых дел.

"Составь список своих долгов. Напиши их письменно на бумаге. Все что гложет и висит над тобой. Сдать статью, снять видео в TikTok или заказать штаны ребенку (я не могу это сделать уже неделю). Просто напиши это на бумаге. Напротив каждого события поставь время, которое ты максимум на это потратишь. Я закажу штаны за минут 10 от силы, так почему я трачу на это неделю? Распредели все по времени. С 14.00 до 14.15 у меня встреча со штанами. Сделай уже это и перейдешь на новый уровень", – отметила она.

Также певица посоветовала получать новые знания и проводить время с любимыми людьми.

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Теги: депрессия, Анна Седокова, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS