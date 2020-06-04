"С 14.00 до 14.15 у меня встреча со штанами". Седокова призналась, как поддерживает бодрость духа

Украинская певица Анна Седокова, проживающая в США и строящая карьеру в РФ, рассказала в Instagram, как приободрить себя в трудные времена.
"Как не упасть духом и держаться? Сегодня я проснулась в очень мутном настроении. Все, что происходит сейчас с миром и с нами, – это жуткий стресс. Каждая мелочь, каждая новость или разбитая чашка на кухне может довести чувствующего человека до слез. Что делать и как справляюсь я? Нужно вытащить себя из этого. Миру и тебе не будет лучше, если ты загонишь еще и себя в депрессивное состояние. Начинай с себя", – написала она.
Седокова предложила принять контрастный душ, отключить новости, отложить телефон, выбросить ненужные вещи и составить список необходимых дел.
"Составь список своих долгов. Напиши их письменно на бумаге. Все что гложет и висит над тобой. Сдать статью, снять видео в TikTok или заказать штаны ребенку (я не могу это сделать уже неделю). Просто напиши это на бумаге. Напротив каждого события поставь время, которое ты максимум на это потратишь. Я закажу штаны за минут 10 от силы, так почему я трачу на это неделю? Распредели все по времени. С 14.00 до 14.15 у меня встреча со штанами. Сделай уже это и перейдешь на новый уровень", – отметила она.
Также певица посоветовала получать новые знания и проводить время с любимыми людьми.
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Как не упасть духом и держаться? * Сегодня я проснулась в очень мутном настроении.Все, что происходит сейчас с миром и с нами, это жуткий стресс. Каждая мелочь, каждая новость или разбитая чашка на кухне, может довести чувствующего человека до слез.Что делать и как справляюсь я? * 1. Нужно вытащить себя из этого. Миру и тебе не будет лучше, если ты загонишь ещё и себя в депрессивное состояние. Начинай с себя. 2. Для начала контрастный душ. Он смоет все и начнёт новый день. 3. Сменить картинку и отключить все новости. Ничего не изменится, если ты пол дня не будешь это читать .Отложи телефон 4. Найди то место, где ты всегда хотела прибраться .Косметика, ванная, кухня .Выкинь все не нужное и то, чем ты не пользовалась месяца три.Собери три больших пакета и вынеси за дверь. Очищение .Тебе это сейчас нужно. 5. Составь список своих долгов.Напиши их письменно на бумаге. Все что гложет и висит над тобой.Сдать статью, снять видео в Тик Ток или заказать штаны ребёнку( я не могу это сделать уже неделю * * ) Просто напиши это на бумаге .Напротив каждого события поставь время, которое ты максимум на это потратишь.Я закажу штаны за мин 10 от силы, так почему я трачу на это неделю? Распредели все по времени. С 14.00 до 14.15 у меня встреча с штанами * Сделай уже это и перейдёшь на новый уровень 6. Перекрой новой информацией. Сейчас уникальная возможность получить бесплатно знания online .Первый урок у грамотного специалиста всегда бесплатно .Возьми их все * Составь список тех, кого ты хотела послушать и начинай прямо сейчас. 7. Книги .Читай !Это конечно легко сказать. Но я нашла способ.Я их слушаю * Закачай аудио книгу и слушай ее пока прибираешься. Так за час твоя продуктивность повыситься в разы. 8. Поцелуй того, кого любишь! И классно, когда у тебя есть дети * Тебе нужна их поддержка сейчас .Вот Гектор мне утром машину подарил * Все как я мечтала. Мужчина машину подарил, сейчас пойду пересмотрю свой список желаний, видимо я не конкретизировала возраст мужчины. 9. Обнимаю вас! P.s. А это фото моя особенная гордость. Ведь вся моя семья тут в моей одежде @lastory_store. И только небеса знают, как не просто все это даётся, но очень интересно. Не вешать нос *
Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".