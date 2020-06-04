"С 14.00 до 14.15 у меня встреча со штанами". Седокова призналась, как поддерживает бодрость духа

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова рассказала, как организовывает свою жизнь.

Седокова: Сегодня я проснулась в очень мутном настроении. Все, что происходит сейчас с миром и с нами, – это жуткий стресс Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, проживающая в США и строящая карьеру в РФ, рассказала в Instagram, как приободрить себя в трудные времена.

"Как не упасть духом и держаться? Сегодня я проснулась в очень мутном настроении. Все, что происходит сейчас с миром и с нами, – это жуткий стресс. Каждая мелочь, каждая новость или разбитая чашка на кухне может довести чувствующего человека до слез. Что делать и как справляюсь я? Нужно вытащить себя из этого. Миру и тебе не будет лучше, если ты загонишь еще и себя в депрессивное состояние. Начинай с себя", – написала она.

Седокова предложила принять контрастный душ, отключить новости, отложить телефон, выбросить ненужные вещи и составить список необходимых дел.

"Составь список своих долгов. Напиши их письменно на бумаге. Все что гложет и висит над тобой. Сдать статью, снять видео в TikTok или заказать штаны ребенку (я не могу это сделать уже неделю). Просто напиши это на бумаге. Напротив каждого события поставь время, которое ты максимум на это потратишь. Я закажу штаны за минут 10 от силы, так почему я трачу на это неделю? Распредели все по времени. С 14.00 до 14.15 у меня встреча со штанами. Сделай уже это и перейдешь на новый уровень", – отметила она.

Также певица посоветовала получать новые знания и проводить время с любимыми людьми.

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".