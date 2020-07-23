37-летняя Седокова выходит замуж за 28-летнего баскетболиста

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram сообщила, что выходит замуж за своего бойфренда, баскетболиста латвийского происхождения Яниса Тимму.
"Я сказала тебе "да". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной, Янис", – написала она.
Певица заявила, что станет лучшей мамой для их будущих детей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждыи * день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самои * лучшеи * женои * для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшеи * мамои * нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобои * и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «ДА». Да, я выи * ду за тебя, самыи * лучшии * мужчина во всеи * Вселеннои * @janis.timma #явсегдарядом
Ранее Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.
У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.
О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года.