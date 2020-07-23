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23 июля, 2020
 
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37-летняя Седокова выходит замуж за 28-летнего баскетболиста

37-летняя певица Анна Седокова приняла предложение выйти замуж от своего 28-летнего бойфренда, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, которого впервые публично представила осенью минувшего года. Брак со спортсменом станем третьим в биографии певицы.

Седокова: Я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной
Седокова: Я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram сообщила, что выходит замуж за своего бойфренда, баскетболиста латвийского происхождения Яниса Тимму. 

"Я сказала тебе "да". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной, Янис", – написала она.

Певица заявила, что станет лучшей мамой для их будущих детей. 

Ранее Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

О романтических отношениях с Янисом Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. 

Теги: Россия, свадьба, дети, Анна Седокова, певица, Янис Тимма
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