Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2020
 
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Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова рассказала, как в аэропортах, на пляжах и в ресторанах США соблюдают масочный режим в связи с пандемией коронавируса.

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Седокова: Личные границы стали крепче, люди загадочнее и меры безопасности сильнее. Это нам в любом случае пригодится, что бы ни было завтра
Фото: annasedokova / Instagram

37-летняя строящая карьеру в РФ и проживающая в США бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Анна Седокова разместила в Instagram совместное фото со своим бойфрендом – баскетболистом латвийского происхождения Янисом Тиммой. На фото они запечатлены в защитных масках, сделанных из бандан.

"В Америке все ходят в масках. Это удивительно, ведь у нас [в России] никто. В аэропорту строгий масочный режим, и это не контролируется властями, просто если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием, как же ты так безрассудно относишься к своей жизни", – рассказала она.

По словам певицы, маски надевают даже совсем маленьким детям.

"Маски любые. В основном в стразах, с надписью queen, банданы, как у нас, или красивые в цветочек. Но у всех. В самолете обязательно весь полет только в маске, тебя не заставляют, но на тебя косо смотрят. В гостинице нельзя пройти сквозь ресепшен, если твой рот не прикрыт", – отметила Седокова.

По словам певицы, если при себе нет маски, в гостинице предоставят "10 новых". Она также рассказала, что в ресторанах на летних верандах до своего стола обязательно идти в маске, а уже за столиком ее можно снять. Расстояние между столиками – примерно два метра.

"Получается, просто между вами и следующими посетителями один пустой стол, не накрытый и без стульев. Янис говорит, что в Латвии так же строго", – отметила она.

На пляже в Майами также соблюдается расстояние в два метра между лежаками.

"Личные границы стали крепче, люди загадочнее и меры безопасности сильнее. Это нам в любом случае пригодится, что бы ни было завтра", – подытожила певица.

Анна Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет. У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина, дочь певицы от Белькевича, родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

По состоянию на утро 9 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 012 720 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. В США число инфицированных достигло 3 054 695, умерло 132 299, излечилось 953 420 человек.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, карантин, Анна Седокова, Янис Тимма, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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