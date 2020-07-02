"Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше". Седокова поздравла с днем рождения молодого бойфренда

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова в день рождения возлюбленного, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о чувствах к нему.

37-летняя строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова разместила в Instagram фото своего бойфренда – баскетболиста латвийского происхождения Яниса Тиммы. На фото он запечатлен голым до пояса, лежа в бассейне.

"С днем рождения, любимый! Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать. Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом. Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше... И никогда не хочу знать. Я тебя очень люблю. Я всегда рядом", – написала она.

Тимме 2 июля исполнилось 28 лет.

Издание "7 дней" писало, что Тимма женат, у него есть сын.

Анна Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский. У певицы трое детей. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца ребенка она не называет. У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.