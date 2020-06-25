"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что осознание "собственной ох...енности" помогает ей быть счастливой.

Седокова: Просто пойми, что такой больше нет Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова опубликовала в Instagram правила, которые позволяют ей быть "счастливой девочкой".

По словам певицы, для достижения счастья важно научиться уважать не только себя, но и других, точно знать, чего хочешь, прекратить обесценивать то, что недоступно, и ценить то, что есть.

"Просто пойми, что ты ох...енная и такой больше нет. У тебя точно. И у него никогда не будет. Просто улыбнись", – подытожила Седокова, напомнив, что жизнь все равно закончится.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год.

В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".