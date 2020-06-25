"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова опубликовала в Instagram правила, которые позволяют ей быть "счастливой девочкой".
По словам певицы, для достижения счастья важно научиться уважать не только себя, но и других, точно знать, чего хочешь, прекратить обесценивать то, что недоступно, и ценить то, что есть.
"Просто пойми, что ты ох...енная и такой больше нет. У тебя точно. И у него никогда не будет. Просто улыбнись", – подытожила Седокова, напомнив, что жизнь все равно закончится.
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Правила счастливых девочек 1.Начать уважать себя так же сильно , как ты хочешь , чтобы уважали тебя. 2. Любить себя так же. 3. Любить других не меньше. 4. Знать чего хочешь или как минимум что точно не хочешь, но лучше первое. 5. Прекратить обесценивать то, что тебе пока недоступно. Попробуи * полюбить. Про это я напишу подробнее. Просто пока замечаи * за собои * , когда ты, увидев красивую картинку, сразу же приводишь 100 причин почему она не настолько красива, как кажется. 6. Ищи счастливых людеи * . Прекрати видеть плохое в плохих . Попробуи * рассмотреть хорошее. Прямо сеи * час, наи * ти десять людеи * , которые тебя бесят и похвали из за десят вещеи * . Правда позвали. 7. Не сравниваи * . Себя. Ни с кем. Никогда. Тебе все равно никто не скажет правду, как у них. Может хуже, но может и лучше. 8. Цени то, что есть. Благодари каждыи * день. Каждыи * час. 9. Просто пои * ми , что ты охая и такои * больше нет . У тебя точно. И у него никогда не будет. Просто улыбнись. 10. Все это скоро закончится. Живи. Сегодня. Сеи * час. Делаи * глупости. Совершаи * умные поступки. Люби. Страдаи * , но опять сильно люби! 11. Создаваи * свои правила
Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год.
В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".