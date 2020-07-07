"Грудная клетка не принимала воздух". Седокова травмировалась на съемках клипа

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова показала момент падения на съемочной площадке и его последствия.

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова обнародовала в Instagram видео, в котором запечатлено, как она бежит и падает. Это произошло на съемках клипа на трек "Самолеты".

"Моя самая драматичная песня "Самолеты" экранизирована этим утром прекрасной Алиной Герман. Было ли больно? Было. Будет ли еще? "Кто-то бы мог отменить самолеты, остаться на взлетной сейчас, но оглянись и не дай мне упасть в этот раз", – написала певица.

"Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю!!! Она должна разогнуться!!! Оказывается, так страшно, когда не можешь дышать. Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать. Я увидела команду в ужасе и поняла, что нужно показать им, что все хорошо. Чтобы они не волновались. Колено начало распухать и кровоточило, руки было больно коснуться. А давайте снимать! Меня это не остановит. Теперь точно все по правде. Удивительно, как песни сбываются. В песне "Самолеты" есть слова про "не дай мне упасть"... Но я давно себе сказала, что не важно, сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся. И мы сняли сегодня. Невероятное видео", – заявила она.

Певица добавила, что еще ощущает последствия падения.

"Пока я хромаю и не двигаю рукой. Но, уверена, это временно. А наши "Самолеты" вечны", – заявила исполнительница.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".