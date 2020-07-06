Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2020
 
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"Мне говорили, что я жирная". Седокова призналась, что делала липосакцию

По словам проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой, она решилась на проведение липосакции после замечаний о том, что выглядит "жирной".

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Седокова: В 21 год я сделала липосакцию
Седокова: В 21 год я сделала липосакцию
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России 37-летняя украинская певица Анна Седокова 16 лет назад решилась на проведение операции по удалению жира. Об этом она рассказала в Instagram. 

Певица подчеркнула, что на проведение операции ее вынудили замечания окружающих людей, что она якобы выглядит жирной. 

"В 21 год, после рождения ребенка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдет и неуверенность в себе", – призналась она.

По словам Седоковой, спустя время она снова набрала лишний вес, а сама операция не избавила ее от чувства неуверенности. 

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год.

В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, певица
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