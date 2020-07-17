"Помните эту историю, про рай в шалаше? А если у тебя шалаш с самой собой". Седокова рассказала, как ей нравится жить

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова заявила, что ей нравилась ее жизнь и в "маленькой комнатке на окраине города", и в Майами.

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова рассказала в Instagram, что ей нравится все, что она делает в своей повседневной жизни.

"А вообще, мне все нравится. Мне нравится быть одной и быть с семьей. Мне нравится принимать жесткие решения. Нравится ошибаться. Мне нравится удалять фото. Нравится преодолевать препятствия. Решать задачки и ребусы. Мне нравилась моя жизнь в маленькой комнатке на окраине города и в Майами. Помните эту историю, про рай в шалаше? А если у тебя шалаш с самой собой", – написала она.

Певица предложила подписчикам перечислить "три своих очаровательных черты".





Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".