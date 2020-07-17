"Помните эту историю, про рай в шалаше? А если у тебя шалаш с самой собой". Седокова рассказала, как ей нравится жить

Строящая карьеру в РФ и проживающая в США украинская певица Анна Седокова рассказала в Instagram, что ей нравится все, что она делает в своей повседневной жизни.
"А вообще, мне все нравится. Мне нравится быть одной и быть с семьей. Мне нравится принимать жесткие решения. Нравится ошибаться. Мне нравится удалять фото. Нравится преодолевать препятствия. Решать задачки и ребусы. Мне нравилась моя жизнь в маленькой комнатке на окраине города и в Майами. Помните эту историю, про рай в шалаше? А если у тебя шалаш с самой собой", – написала она.
Певица предложила подписчикам перечислить "три своих очаровательных черты".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А вообще, мне все нравится. Мне нравится быть однои * и быть с семьеи * . Мне нравится принимать жесткие решения. Нравится ошибаться. Мне нравится удалять фото. Нравится преодолевать препятствия. Решать задачки и ребусы. Мне нравилась моя жизнь в маленькои * комнатке на окраине города и в Маи * ами. Помните, эту историю, про раи * в шалаше? А если у тебя шалаш с самои * собой.)) А тебе? Ты интересныи * ? Ты классныи * ? Ответь мне на вопрос, тебе с собои * нравится? Тогда напиши мне три своих очаровательных черты *
Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".